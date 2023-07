Abatantuono esalta Pioli: «Il migliore d’Europa, ecco perché». L’attore tifoso rossonero difende l’allenatore e il percorso in Champions

Intervistato da Il Foglio, Diego Abatantuono ha parlato del tecnico del Milan, Stefano Pioli. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Per la rosa che ha a disposizione, Pioli è il miglior allenatore d’Europa. Il Milan, quest’anno, ha rischiato di andare in finale di coppa con una squadra di solo undici giocatori buoni. Ci è mancata anche un briciolo di fortuna. L’allenatore non poteva fare di più, a tratti abbiamo espresso anche un gran calcio, come in occasione della trasferta contro il Napoli, abbiamo meritato ampiamente il passaggio del turno. Peccato non essere riusciti a ribaltare i ‘cugini’ in semifinale, nonostante il grande supporto di tutto San Siro»