9 settembre 2001: il primo gol di Inzaghi con la maglia del Milan

19 anni fa, nella sfida a San Siro contro la Fiorentina, Pippo Inzaghi segna il suo primo gol dei 126 con la maglia rossonera

126 gol, alcuni memorabili, altri iconici come quelli nella finale di Atene, altri non suoi ma ugualmente a lui attribuiti, come quello allo scadere contro l’Ajax (segnato in realtà da Tomasson, ndr). Ma esattamente 19 anni fa, Pippo Inzaghi segnò quello che fu il suo primo gol con la maglia del Milan.

SuperPippo era arrivato in estate dalla Juventus per la cifra di 80 miliardi delle vecchie lire (40 cash più Cristian Zenoni, ndr) e si apprestava a formare una coppia d’oro con Shevchenko, sotto la guida dell’Imperatore, Fatih Terim. Il giorno del suo debutto a San Siro, di scena vi era la Fiorentina già in piena crisi economica con gli ultimi scampoli della gestione Cecchi Gori. Inzaghi segnerà la rete del 3-1, ovviamente di rapina, inserendosi tra Pierini e Pino Tagliatela per depositarla nelle rete sguarnita.