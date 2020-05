31 maggio: buon 39° compleanno a Daniele Bonera

Daniele Bonera compie 39 anni; con la maglia del Milan ha vinto la Champions League del 2007 e lo Scudetto del 2011 ed ora riveste il ruolo di collaboratore tecnico e potrebbe addirittura rimanere all’interno dello staff di Rangnick.

Il Milan ha deciso di dedicare un tweet per augurare buon compleanno a Bonera, che ha vestito la maglia rossonera per ben nove stagioni:

Join us in wishing Daniele Bonera a #HBD as he celebrates his 39th birthday 🎂

Unitevi a noi nel fare gli auguri a Daniele Bonera che oggi compie 39 anni 🎂#SempreMilan pic.twitter.com/IgoAPNdCOP

— AC Milan (@acmilan) May 31, 2020