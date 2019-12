120 Milan, per i tifosi un’ondata di nostalgia più che di gioia

Più nostalgia che gioia. C’è stato un grande Milan e una grande proprietà, ora si fa fatica a prendere uno svincolato di 38 anni per 6 mesi

120 MILAN – I festeggiamenti del Milan per i 120 anni di storia sono stati emozionanti, su questo non ci piove. Una parata di stelle a San Siro, una serie di post sui social, eventi a cui hanno partecipato ex giocatori, allenatori e giornalisti. Eppure i tifosi, per quanto sempre presenti anche nei momenti di difficoltà del club, sono stati afflitti più da un’ondata di nostalgia che di gioia per il compleanno.

Sui social in tanti si sono lasciati andare a paragoni tra il Milan che fu e quello presente. Alcuni milanisti percepiscono una sorta di abbandono da parte della proprietà che non sembra voler impegnarsi a fondo per riportare il club ad alti livelli. E così rivedere le tante stelle di nuovo allo stadio fa tornare alla mente quando quello stesso campo veniva solcato da palloni d’oro, grandi capitani, bandiere e top player. Mentre ora sembra difficile prendere uno svincolato di 38 anni per 6 mesi…