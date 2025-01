Zortea a DAZN: «Abbiamo avuto un percorso di crescita. Poi sul premio di migliore in campo»

Zortea, autore del gol del pareggio in Milan Cagliari, è intervenuto così nel post partita ai microfoni di DAZN

«Zortea- Premio? Si, me lo sono preso ed un po’ l’ho preso sul personale lo scherzo di Piccoli (riferito al fatto che gli rubava sempre i premi di migliore in campo n.d.r.). Credo che abbiamo avuto un percorso di crescita in cui abbiamo perso qualche punti come contro il Lecce. Stiamo diventando più maturi, contro il Lecce toccherà a noi».