Zoff: «Boniperti presidente vero. VAR? Rischia di snaturare il calcio». Le sue parole ai microfoni di Tuttosport

Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Di seguito le parole dell’ex portiere della Juventus.

VAR – «Snatura troppo il calcio, che è uno sport di contatto. Va bene per il fuorigioco, ma per il resto mi lascia perplesso soprattutto da noi, in Italia, dove si tende a esagerare».