Zoff: «Il Milan sta facendo grandi cose. Occhio al contraccolpo in Serie A»

Dino Zoff, intervenuto ai microfoni in esclusiva a Juventusnews24.com, ha parlato anche del percorso del Milan. Ecco le sue parole:

«Il Milan sta facendo grandissime cose in campionato, mentre in Champions sta trovando qualche difficoltà in più. Ora dobbiamo vedere se subisce il contraccolpo di queste battute d’arresto anche in Serie A. Però ripeto, i rossoneri stanno andando bene, Pioli sta facendo un ottimo lavoro».

