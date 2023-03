Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha scherzato dal ritiro della Svezia:

You will never be able to walk in my shoes because I’m not planning to take them off. This is the closest you’ll get. pic.twitter.com/bkFOD1dD2x

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 26, 2023