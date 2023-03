Milan, Ibrahimovic copre le lacune ma un dato fa riflettere

Zlatan Ibrahimovic è entrato a pieno titolo nella storia del Milan con il gol di ieri all’Udinese ma l’età pesa: il dato su cui riflettere

Il Milan si aggrappa ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic. Con il gol all’Udinese, inutile ai fini del risultato finale, lo svedese è entrato ancora di più nella storia del club rossonero e del calcio italiano diventando il più anziano marcatore del torneo e del Diavolo.

Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il classe ’81 non deve nascondere le magagne: affidarsi ad un 41enne titolare in attacco non è propriamente da grande club.