Zirkzee Milan, scatto rossonero! Trovata la chiave per convincere il Bologna: ULTIME

Zirkzee Milan, scatto rossonero! Trovata la chiave per convincere il Bologna a cedere il suo gioiellino: ULTIME

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante di proprietà del Bologna e obiettivo principale del calciomercato Milan in vista della prossima estate.

Zirkzee è la prima scelta e i rossoneri faranno di tutto per portarlo a Milano: nell’operazione potrebbe rientrare anche Saelemaekers, che in estate era arrivato in rossoblu con la formula del prestito con diritto di riscatto, in modo da abbassare la parte cash. A riportarlo è Tuttomercatoweb.