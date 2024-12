Zirkzee Milan, l’olandese intravede il ritorno in Serie A: questo club è in forte pressing

Zirkzee Milan, il centravanti olandese vede il ritorno in Serie A: la Juve è in forte pressing per riportarlo in Italia. Ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe definitivamente depennare il nome di Joshua Zirkzee dalla lista delle suggestioni.

L’olandese ha un grande feeling con Thiago Motta nato ai tempi di Bologna e al Manchester United sta trovando uno scarso minutaggio. Con Ruben Amorim la situazione non è delle migliori e ciò potrebbe favorire un trasferimento in prestito. L’ipotesi Juve è dunque concreta: si attendono sviluppi in un senso o nell’altro.