Zirkzee Milan, Lucarelli SORPRESO: «Giocatore di livello ASSOLUTO. Col Bologna…». Le parole

L’ex Cristiano Lucarelli è intervenuto ai microfoni di TMW per analizzare uno dei profili seguiti dal mercato Milan Joshua Zirkzee elogiando la sua stagione al Bologna. Il suo arrivo in rossonero è sempre più difficile con le prossime settimane che saranno decisive.

PAROLE – «Sorpreso da Zirkzee? Si tratta di un giocatore di livello assoluto che si è espresso in una squadra come il Bologna fino ad arrivare in Champions».