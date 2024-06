Zirkzee Milan, Caressa: «Va risolto il problema commissioni». Poi SVELA il consiglio per l’attacco

Fabio Caressa, intervenuto a Sky Sport, ha fatto il punto sul calciomercato Milan. Dal possibile affare Zirkzee al consiglio in attacco

COMMISIONI AGENTI – «Il problema commissioni lo dovrebbero risolvere la Uefa e la Fifa, vietandole. Sono una roba inaccettabile, che non esiste in nessun altro tipo di mercato. Già noi abbiamo delle percentuali che prendono che non esistono, percentuali di mediazione che dovrebbero essere sul 3% e arrivano già al 20%. Le commissioni vanno vietate. Io pago il giocatore, tu avrai la tua percentuale sul contratto e basta. Poi arrivano in 6-7, il padre, l’agente… C’è da pagare la commissione ad uno, poi all’altro, poi all’agente Fifa, al fratello, allo zio… E dove vanno questi soldi? Non sono soldi che vengono rimessi nel circuito e nell’economica del calcio. Credo che la Fifa sia già verso atteggiamenti di questo tipo»

ZIRKZEE – «Se devo pensare tatticamente, Vlahovic lo metto al Milan e Zirkzee alla Juve. L’olandese è stato centrale come modo di giocare negli schemi di Thiago Motta. Viene incontro, fa giocare la squadra e magari segna un filo di meno. Al Milan potrebbe si far giocare bene Pulisic, ma gli serve anche chi faccia gol»

CONSIGLIO ATTACCO – «Poi però il Milan non deve più comprare attaccanti. Ha firmato il contratto col dottor Camarda, che ha 16 anni, MVP dell’Europeo con un paio di gol senza senso. Sono 2 o 3 anni che batte ogni record dei campionati giovanili. Allora ha 16 anni, la faccia da bambino ma va benissimo. Buttiamolo dentro! Cioè a 16 anni Cubarsi e Yamal sono titolari»