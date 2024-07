Zirkzee Milan tutto in 48 ore! Dalle commissioni all’inserimento dello United: cosa può succedere

Zirkzee Milan tutto in 48 ore! Dalle commissioni pretese dall’agente all’inserimento dello United: cosa può succedere

L’edizione odierna di Tuttosport non sembra avere particolari dubbi a riguardo: le prossime 48 ore potrebbero essere molto indicative se non decisive per il futuro di Zirkzee.

La trattativa tra il Milan e l’agente dell’olandese è entrata ormai da qualche settimana in stand-by per le questioni relative alle commissioni. Il Diavolo ora deve stare molto attento perché l’inserimento del Manchester United è concreto: nelle ultime settimane i Red Devils sono la società che si è avvicinata di più al giocatore.