Zirkzee Milan, l’entourage fa un passo verso i rossoneri! L’ultima MOSSA può avvicinare il traguardo: tutti i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un importante aggiornamento per quanto riguarda la trattativa che il Milan sta portando avanti ormai da qualche giorno con l’entourage di Zirkzee.

Stando a quanto si apprende l’agente dell’attaccante olandese avrebbe abbassato leggermente la richiesta per quanto riguarda le commissioni, tuttavia non è ancora sufficiente per convincere il club rossonero ha chiudere l’affare. Seguiranno aggiornamenti.