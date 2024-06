Zirkzee Milan, il popolo rossonero SOGNA! Fumata bianca dietro l’angolo, c’è l’ACCELERATA che sblocca la situazione

Zirkzee-Milan, l’affare è ad un passo dalla chiusura: Kia apre ad un sostanziale sconto sulle commissioni. Fumata bianca dietro l’angolo

Come riportato dal Resto del Carlino, il calciomercato Milan è in procinto di chiudere il colpo Joshua Zirkzee dal Bologna. I rossoneri hanno da giorni informato il club felsineo di voler pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro e ora starebbero per trovare la quadra anche con l’agente del ragazzo.

Kia infatti, dopo aver avuto conferma dal giocatore della volontà di rimanere in Italia, ha abbassato l’iniziale richiesta di 15 milioni di euro di commissioni portandola sotto i 10, una cifra abbordabile per i rossoneri. L’olandese firmerà con il Diavolo un contratto di 5 anni tra i 4 e i 5 milioni di euro d’ingaggio.