Zeroli RACCONTA: «Mi hanno STUPITO due giocatori del Milan. Esordio in Serie A? Quando Pioli mi ha chiamato...»

Ai microfoni di Radio Serie A con RDS in vista dell’Europeo Under 19, ha parlato Kevin Zeroli. Le parole del centrocampista del Milan Futuro.

EUROPEO UNDER 19 – «Sono davvero felice di partecipare. Siamo positivi per questo torneo: cercheremo di partire forte visto che abbiamo un titolo da difendere. Ciò che conta è che siamo un gruppo unito e solido. L’obiettivo minimo è qualificarsi ai Mondiali, ma speriamo di alzare la coppa. Le squadre sono tutte molto forti, ma ce la giocheremo al massimo».

ESORDIO IN SERIE A – «Finora è l’emozione più forte che io abbia mai provato. Per un ragazzo come me nato e cresciuto nel Milan, giocare a San Siro è il sogno più grande: un’emozione enorme. Quando il mister mi ha chiamato mi tremavano le gambe, poi una volta entrato mi sono sentito più sciolto: devo ringraziare Pioli per la fiducia».

COMPAGNI DI SQUADRA AL MILAN – «Mi hanno stupito molto Leao per la velocità e Loftus Cheek per il fisico. Il giocatore con cui ho legato di più è Florenzi: mi ha dato tanti consigli ma anche delle batoste. Ho imparato davvero tanto dagli allenamenti in prima squadra e dai consigli ricevuti»

SUE CARATTERISTICHE – «Ho cercato di migliorare nell’inserimento, nell’attacco della porta e nella finalizzazione. Cerco di fare mie le caratteristiche di Bellingham: punto a essere come lui».

SOGNO – «Il mio sogno è vincere una Champions League con il Milan».

GIOCATORE IDEALE – «La tecnica di Busquets, la velocità di Leao, la potenza di CR7, il carisma di Bellingham, l’intelligenza tattica di Iniesta, il tiro di Messi e il fiuto del gol di Suarez».