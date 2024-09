Zeroli Milan, ecco la DECISIONE dei ROSSONERI sul centrocampista: adesso CAMBIA TUTTO

Il giovane centrocampista del Milan Futuro Kevin Zeroli potrebbe diventare un uomo in più per la formazione rossonera

Il Milan ha già trovato il sostituto di Ismael Bennacer infortunatosi con la Nazionale e costretto quindi a stare fuori per molto tempo. Nessuno svincolato, visto che la soluzione i rossoneri ce l’hanno già in casa. Si tratta del promettente giovane Kevin Zeroli, aggregato quest’anno al Milan Futuro di mister Daniele Bonera in Serie C ma che all’occorrenza potrebbe essere convocato anche dalla prima squadra.

Attenzione però, perché questa deroga è possibile solo in Serie A. In Champions League il Milan dovrà quindi trovare un’altra soluzione.