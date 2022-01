Zenga: «Due cose mi hanno sorpreso di Maignan, vi dico»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Walter Zenga ha rilasciato un breve commento ai microfoni di Sky Sport riguardo Mike Maignan, ecco le sue parole

«Due cose mi hanno sorpreso: la tempistica del Milan ad annunciare Maignan nel momento in cui Donnarumma ha deciso di non rinnovare. L’altra cosa: non è facile San Siro, per la storia, per i giocatori che ci sono passati… Maignan è stato bravissimo dall’inizio a reggere la pressione».