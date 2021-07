Zeman non ci sta: «Se chiudono gli stadi, chiudo col calcio»

L’allenatore del Foggia Zdenek Zeman ha lanciato una provocazione sulla questione riapertura degli stadi

Zdenek Zeman, fresco di ritorno sulla panchina del Foggia, in una intervista a Mitico Channel ha parlato della questione relativa alla riapertura degli stadi.

«Mi auguravo che sarebbe finito il problema del virus e se fosse finito volevo fare ancora qualcosa, poi se finisce non si sa, è vero che sta peggiorando di giorno in giorno. Il calcio senza gente non mi dice niente, se chiudono chiudo anch’io».