Zazzaroni sul futuro del Milan: «Non escludo che da qui in avanti nella proprietà…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il dibattito intorno al futuro del Milan si accende nuovamente, alimentato dalle recenti e discusse dichiarazioni di Gerry Cardinale. Il fondatore di RedBird, attuale proprietario del Diavolo, ha rilasciato un’intervista di ampio respiro al Financial Times, toccando temi sensibili che spaziano dalla visione aziendale alla gestione sportiva dei rossoneri. Sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha voluto analizzare profondamente le parole del manager statunitense, soffermandosi in particolare sul peso del passato e sulla struttura del presente

PAROLE – «Gerry, dorma tranquillo: non conosco un solo milanista che abbia mai pensato di aver trovato con lei il nuovo Cavaliere. Non escludo tuttavia che da qui in avanti i contorni della proprietà del club possano essere chiari. Sarebbe una gran bella cosa anche per i frequentatori di Milanello, giornalisti italiani compresi. Question time: Furlani resta? Perché Calvelli non vuol fare l’ad? È vero che lei si è presentato in Lega con Scaroni, Calvelli e senza Furlani? E, se sì, perché?»