Zaniolo vuole un 2022 da big: rinnovo e Mondiale con l’Italia

Il 2022 potrebbe essere l’anno di Nicolò Zaniolo, pronto a catapultarsi nel mondo dei big. La Roma e la Nazionale sperano

Il 2022 è alle porte e Nicolò Zaniolo spero che il nuovo anno sarà quello della definitiva consacrazione tra i big italiani. E lo spera anche la Roma che, grazie al lavoro di José Mourinho, ha visto rilanciarsi la carriera del suo gioiello. Lo Special One ha infatti dato la sterzata decisiva alla carriera di Zaniolo cucendo addosso il ruolo di seconda punta che pare calzargli a pennello. Sarà anche l’anno del rinnovo di contratto, magari a cifre più elevate, come fatto intendere anche dal g.m. Tiago Pinto.

E, come riporta il Corriere dello Sport, il 2022 sarà importante per Zaniolo anche in chiave Nazionale. Proprio il nuovo ruolo potrebbe fare al caso di Mancini alla ricerca di attaccanti per la sua Italia. Il talento giallorosso vuole aiutare gli Azzurri a superare i playoff e raggiungere Qatar 2022, mettendo nel mirino un Mondiale da giocare da protagonista.