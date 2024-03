Zaniolo Milan, si riapre tutto! Rossoneri già in prima linea per l’estate: le ULTIMISSIME sul futuro dell’esterno

Arrivano importanti aggiornamenti riguardanti il futuro di Nicolò Zaniolo: l’esterno, che a giugno tornerà al Galatasaray dopo l’annata non certo esaltante all’Aston Villa, sogna il ritorno in Serie A.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan. Il club rossonero cerca un rinforzo in quella porzione di campo e per questo Zaniolo è un nome che va tenuto in forte considerazione in vista della prossima estate. Sulle sue tracce anche Fiorentina e Napoli, più indietro invece la Juve. Da escludere Roma e Lazio.