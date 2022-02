Zaniolo Milan, concorrenza forte dalla Spagna: il top club lo vuole

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan non è solo nella corsa a Zaniolo della Roma: anche un top club della Spagna è sulle tracce del fantasista

Zaniolo è uno dei nomi più caldi per la Juve, ma anche per il Milan per la prossima sessione di calciomercato. Ma bianconeri e rossoneri non sono soli nella corsa al fantasista dalla Roma.

Dalla Spagna riferiscono che l’Atletico Madrid è pronto a sfidare la concorrenza per Zaniolo. Per Todofichajes.com, in particolare, Simeone apprezza molto le qualità del giocatore e vorrebbe effettuare il sorpasso ai bianconeri.