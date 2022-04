Zamorano avverte Inter e Juve: «Bisogna mettersi in scia del Milan»

Ivan Zamorano, ex storico centravanti dell’Inter, ha parlato del derby d’Italia contro la Juve in programma domani sera

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex bomber nerazzurro, Ivan Zamorano, ha parlato del derby d’Italia contro la Juve:

CHI PERDE E’ FUORI – «Chi perde è fuori dai giochi? Sì, va affrontata con responsabilità e intelligenza proprio perché è una gara da dentro o fuori. Ma con la Juve lo è sempre, a maggior ragione con questa classifica. Quando vesti il nerazzurro sai che la prima da vincere è quella con la Juve. Voi lo chiamata “derby d’Italia”, per me è un “Superclasico”. Questa vale di più proprio perché, vincendo, oltre a mettersi in scia del Milan, l’Inter taglierebbe fuori i più grandi rivali. Purtroppo, però, questa Juve non è quella fragile di inizio stagione».