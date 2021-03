Zambrotta: «Scudetto? Per qualcuno sarà veramente dura»

Zambrotta, ex terzino della Juventus e del Milan, è stato intervistato da Tuttosport, dalle sue parole anche un pensiero ai singoli giocatori e alla lotta scudetto.

HAKIMI-CUADRADO-THEO HERNANDEZ – «Hakimi, giovane e fortissimo. Ma anche gli altri due sono top. Basti pensare a quanto la Juventus ha patito l’assenza del colombiano. Theo Hernandez ha avuto una leggera flessione, però aveva iniziato alla grande ed è uno che fa la differenza».

SCUDETTO – «Ci sono ancora tanti punti in palio e diversi scontri diretti. Detto questo, vedendo chi c’è alla guida dell’Inter, la vedo dura per Milan e Juventus. Conte difficilmente sbaglia quando è in testa. Antonio è un vincente ed è bravissimo a tenere concentrata e in tensione la squadra in questi momenti».