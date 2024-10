Zambrotta Milan, parla l'ex difensore: «In Champions cammino complicato e in A a volte stenta. Secondo me i rossoneri influenzati da...»

Le parole di Gianluca Zambrotta, ex terzino del Milan, sull’avvio di campionato dei rossoneri tra Serie A e Champions

Intervenuto ai microfoni di TMW dalla Padel Pro Am Cup a Viareggio, Gianluca Zambrotta, ex terzino del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni sull’avvio di campionato dei rossoneri tra Serie A e Champions.

PAROLE – «In Champions ha fatto un cammino complicato, male col Liverpool e bene col Leverkusen dove non meritava di perdere. In campionato a volte stenta, a Firenze lo abbiamo visto più rinunciatario rispetto al derby. Non si capisce ancora bene questo Milan cosa riesce a dare. Una situazione non facile per Fonseca, che a me piace come allenatore, si trova un po’ in un ambiente esterno al campo non facile diciamo, ma se il Milan si mette un po’ a posto può dire la sua».