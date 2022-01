Zaccheroni: «Scudetto? Inter molto forte. Difensore? Vi dico chi prenderei»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alberto Zaccheroni ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Rossonera, ecco le sue parole sul Milan:

Sullo scudetto: «I campionati sono belli perché tutti imprevedibili. L’Inter è pericolossisima. Ha un tasso di qualità anche di mestiere rispetto al Milan. Simone Inzaghi è entrato nella testa dei giocatori, li ha resi più liberi mentalmente. Credo che sia Inter che Milan possono lottare sino alla fine. Credevo anche nel Napoli, ma è stato sfortunato tra Covid, infortuni…».

Su che tipo di difensore avrebbe scelto al Milan da allenatore: «La difesa rossonera è molto giovane, quindi credo che un difensore esperto alla Kjaer sarebbe perfetto nello scacchiere di Pioli. Esperto non per forza di età ma di testa. Al Milan manca un giocatore che abbia una grande personalità e qualità. Caratteristiche non completamente visibili in Romagnoli».

Su Tomori: «Stavo guardando la partita con mio e ho potuto vedere tutte le sue reali potenzialità. Al Milan è mancato anche lui in queste ultime settimane, una gamba straordinaria. Giocatore veramente top».