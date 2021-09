Zaccheroni: «Con la Juve gioca chi sta meglio. Tomori indispensabile»

Zaccheroni: il doppio ex allenatore di Milan e Juventus ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Ecco cosa ha detto

Alberto Zaccheroni, il doppio ex allenatore di Milan e Juventus ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Ecco cosa ha detto

Sulla sfida contro la Juve:«Con la Juventus bisogna mettere in campo la formazione che dà più garanzie, non fare tournover, vedo meglio uno con la gamba di Tomori che uno come Romagnoli».

Zac ha poi approfondito il dualismo tra i due centrali:«Penso che Tomori sul centro sinistra sia indispensabile per liberare Theo Hernandez in avanti: quando il francese avanza, scopre campo e a volte bisogna chiudere in campo aperto, Tomori in questo è più portato di Romagnoli. Questo permette alla squadra di alzare il baricentro».