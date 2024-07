Yazici Milan, ore di RIFLESSIONE in casa rossonera: cosa filtra sul possibile colpo a zero. ULTIME

Yazici Milan, ore di RIFLESSIONE in casa rossonera: cosa filtra sul possibile colpo a zero. Tutti gli aggiornamenti

Sono ore di attenta riflessione in casa Milan per quanto riguarda il profilo di Yusuf Yazici, attaccante il cui contratto con il Lille è scaduto lo scorso 30 giugno.

Nonostante il forte pressing del Fenerbahce il giocatore non ha ancora preso una decisione per quanto riguarda il suo futuro. Nel caso in cui arrivasse una chiamata dal Milan di Fonseca, che lo ha già allenato proprio al Lille, chiaramente per lui sarebbe difficile dire di no. Lo scrive la Gazzetta.