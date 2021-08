Yacine Adli, l’ultima idea per il calciomercato del Milan: la scheda

Yacine Adli è l’ultimo nome della lunga lista di Maldini e Massara per rinforzare il reparto centrale della trequarti rossonera

Un’idea nata nelle ultime ore, come confermato dai media francesi, ma abbastanza concreta da seguirne i possibili sviluppi nel corso di queste ultime tornate del calciomercato estivo. Yacine Adli, trequartista francese classe 2000 in forza al Bordeaux, rappresenterebbe la soluzione al rebus del Mister X ricercato dai rossoneri in sede di trattative per colmare la lacuna ancora vigente nel reparto avanzato.

Una scelta dettata, ancora una volta, dalla linea verde attuata dalla società sin dall’insediamento del Fondo Elliott: il centrocampista cresciuto nelle giovanili del Psg, infatti, ha un costo non elevatissimo (10 milioni di euro), ma è seguito da altre big dei campionati esteri, quali Arsenal e Tottenham.

Centrocampista duttile, con ottima visione di gioco, buon dribbling e ottimo spunto in velocità, può agire in ogni ruolo della zona nevralgica del campo, anche se, il neo tecnico Petkovic, ne ha sottolineato l’importanza e la centralità soprattutto a ridosso della punta. Proprio in quel 4-2-3-1 tanto caro al tecnico rossonero, Stefano Pioli.

Gli ultimi giorni del mercato saranno decisivi in tal senso: il Milan è fortemente interessato ad Adli, tanto da imbastire una trattativa lampo con la società francese per assicurarsene le prestazioni. Un’alternativa giovane e low cost ai vari nomi che si sono susseguiti in questo periodo per il reparto avanzato.