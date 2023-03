Retegui in Nazionale: il commento di Jacobelli

Xavier Jacobelli ha commentato la decisione di Roberto Mancini di convocare Mateo Retegui in Nazionale: le sue dichiarazioni

«Non ricordo una sola convocazione che non abbia suscitato dibattito. Credo che Mancini abbia valutato attentamente le difficoltà lì davanti e non solo, scegliendo i giocatori che oggi gli danno più garanzie. Ha fatto bene Mancini a rimarcare le difficoltà nel suo lavoro. Consapevole delle difficoltà ha puntato su questo ragazzo, ora siamo curiosi di vederlo all’opera. Sarebbe importante una partenza lanciata dell’Italia. La Nazionale deve essere accompagnata dall’ottimismo e dall’entusiasmo di Napoli. Per un italo-argentino debuttare con la magia azzurra nello stadio di Maradona credo sia il massimo».