Xavi Milan: cambia il piano per il futuro, ora lo scenario è possibile! L’idea dell’allenatore

Tra i nomi accostati al Milan per il dopo Pioli c’è quello di Xavi. Tuttavia i piani futuri dell’allenatore potrebbero cambiare

Clamoroso cambio di rotta? Il 27 gennaio scorso Xavi, accostato alla panchina Milan, aveva dato personalmente l’annuncio che al termine della stagione le strade con il Barcellona si sarebbero separate.

Ma adesso, stando a quanto riferito da AS, le cose potrebbero essere cambiate. La decisione – si legge – non è definitiva e in questa settimana ci sarà un confronto tra l’allenatore e la dirigenza. Xavi ha un contratto che lo lega al Barcellona fino al 2025, pertanto dovrebbe dare le dimisioni per andare via. E adesso non sembra più molto convinto. Il club, di par suo, accetterebbe volentieri una permanenza del tecnico nativo di Terassa, anche se c’è da capire con quali modalità. Al termine di questa settimana ne sapremo di più.