Wieffer Milan, aumenta la concorrenza sul centrocampista: lo vuole un’italiana

Il mediano del Feyenoord Mats Wieffer, è un obiettivo del Milan per il calciomercato: sulle sue tracce un altro club italiano

Il suo nome era stato accostato al calciomercato Milan, adesso Mats Wieffer potrebbe venire in Italia ma non per vestire la maglia rossonera. Sulle tracce del mediano del Feyenoord, come riferisce il Corriere dello Sport, c’è anche la Lazio.

Il ragazzo era già stato cercato in estate ma la Lazio aveva poi virato su Guendouzi perchè spaventata dalla richiesta di 25 milioni di euro da parte del club olandese. E proprio la valutazione è motivo di discussione a Formello. Lotito, a cui Sarri ha chiesto il ragazzo per il prossimo giugno, spera in uno sconto. Il tecnico è in pressing.