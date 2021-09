Weah Milan, la prima doppietta in rossonero – 17 settembre 1995 – VIDEO

Il 17 settembre 1995 George Weah regala la vittoria al Milan allo stadio Olimpico contro la Roma, che era passata in vantaggio con la rete di Abel Balbo, grazie alla prima doppietta del liberiano.

In rossonero l’attuale presidente della Liberia segnerà 58 reti in 147 presenze.

#OnThisDay in ‘95, King @GeorgeWeahOff scored his first brace for #ACMilan ✌️⚽

26 anni fa Weah segnava la sua prima doppietta rossonera ✌️⚽#SempreMilan @skrill pic.twitter.com/rAjv00jeKS

— AC Milan (@acmilan) September 17, 2021