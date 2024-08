Wan-Bissaka Milan: un club fa sul SERIO per il terzino! E lo United si cautela: già trovato il suo SOSTITUTO

Wan-Bissaka Milan: un club fa sul serio per il terzino! E il Manchester United si cautela: già trovato il suo sostituto sul mercato

Aaron Wan-Bissaka potrebbe rimanere in Premier League anche nella prossima stagione. Sul terzino del Manchester United, accostato al Milan prima che i rossoneri accelerassero per Emerson Royal, c’è ora il forte pressing del West Ham, che spinge per trovare l’accordo col giocatore.

I Red Devils si cautelano già: nel caso in cui dovesse partire Wan-Bissaka, ecco che sarebbero pronti ad ingaggiare Mazraoui.