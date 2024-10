Walter Sabatini difende Fonseca: «Non è lui il vero problema, lo è invece questo!»

Walter Sabatini, grande personalità del nostro calcio, ha parlato della situazione legata al Milan e, nello specifico, a Fonseca

Walter Sabatini, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla situazione attuale del Milan. Il volto noto della nostra Serie A ha affermato che il problema dei rossoneri non è Fonseca.

WALTER SABATINI – «Non è Fonseca il problema, sa far giocare la squadra. Con episodi come a Firenze (i due rigori ‘scippati’ dai compagni a Pulisic e poi sbagliati, ndr) l’allenatore perde potere perché c’è confusione in campo».