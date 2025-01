Walker Milan, retroscena di calciomercato: la trattativa non è mai stata legata ad un altro affare!

Walker Milan, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato un retroscena sulla trattativa per il difensore classe 1990

La trattativa tra Manchester City e Milan per il trasferimento di Walker è chiusa: si attende solo il comunicato ufficiale per il primo acquisto rossonero del calciomercato invernale.

Il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, sul proprio account X, ha chiarito come questa trattativa non fosse legata ad un’uscita. Non è mai stato accostato all’eventuale partenza di Tomori che infatti rimarrà in rossonero.