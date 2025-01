Walker Milan, c’è concorrenza per i rossoneri: ci prova anche un altro club

Condividi via email

Walker Milan, non solo i rossoneri c’è anche un altro club di Serie A interessato al calciatore in uscita dal City

Uno dei nomi accostati al Milan in questi giorni è Kyle Walker, ma i rossoneri potrebbero non essere l’unico club italiano interessato al giocatore. Stando a quanto riportato dal The Sun, anche l’Inter avrebbe messo gli occhi sul classe 1990.

I nerazzurri punterebbero a prenderlo in prestito, ci sarebbero dei contatti in corso tra il club e l’agente del calciatore inglese.