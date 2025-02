Walker, in dubbio per Torino Milan: c’è un dato che fa riflettere

Walker, il classe 1990 non si è fermato nelle ultime uscite. Il difensore è in dubbio per la sfida contro il Torino

Kyle Walker, come già anticipato nella giornata di ieri, non è al meglio della forma. Secondo La Gazzetta dello Sport, il terzino inglese sarebbe in dubbio per Torino-Milan.

Le sue condizioni, in vista del match di sabato, saranno valutate nelle prossime ore. Il classe 1990, arrivato nel calciomercato invernale, è reduce da 7 partite da titolare consecutive! Potrebbe quindi necessitare di un po’ di riposo.