Walace Milan, possibile mossa a sorpresa per l’estate: svelati TUTTI i dettagli e le ultime novità sul brasiliano

Il calciomercato Milan avrebbe messo nel mirino Walace, centrocampista brasiliano classe 1995 che ormai da diversi anni sta militando con regolarità in Serie A con la maglia dell’Udinese.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, tra gli obiettivi di mercato della dirigenza rossonera c’è anche l’inserimento in rosa di un centrocampista con caratteristiche difensive: per questo il nome di Walace va tenuto in considerazione.