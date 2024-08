Vos Milan, Moncada PIAZZA l’affondo decisivo! Quinto colpo in ARRIVO, TUTTI i dettagli dell’operazione

Vos-Milan, trattativa ai dettagli con l’Ajax: intesa di massima trovata intorno ai 6 milioni di euro bonus inclusi. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan si appresta a chiudere il quinto colpo della propria estate. Infatti sarebbe ormai ai dettagli la trattativa con l’Ajax per Silvano Vos, mediano classe 2005 che farà la spola tra Prima squadra e Milan Futuro e con il quale i rossoneri hanno già concordato tutto su ingaggio e commissioni.

Dopo un’iniziale richiesta di 10 milioni di euro il lavoro di Moncada e quello del suo agente Zahavi hanno portato ad un’intesa di massima intorno ai 6 milioni di euro bonus inclusi. Prossime ore decisive per il completamento dell’operazione: il calciatore sta premendo con i lancieri per ottenere il via libera.