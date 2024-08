Vos Milan, Furlani batte un altro COLPO! NOVITÀ sulla cifra dell’accordo con l’Ajax ULTIME

Vos Milan, Furlani batte un altro COLPO! NOVITÀ sulla cifra dell’accordo con l’Ajax. Le ULTIME sul nuovo acquisto

Silvano Vos sarà un nuovo giocatore rossonero. Come confermato da Fabrizio Romano su X, è stato trovato un accordo intorno ai 3 milioni di euro tra il calciomercato Milan e l’Ajax a cui si devono aggiungere i bonus e una percentuale sulla rivendita.

PAROLE – «Silvano Vos al Milan, ci siamo! Accordo trovato per il talentoso centrocampista olandese. La firma è prevista per venerdì, dopo l’accordo con l’Ajax per un corrispettivo di 3 milioni di euro, più bonus e percentuale sulla rivendita».