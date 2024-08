Vos Milan: il GESTO degli agenti può FAVORIRE l’arrivo in rossonero, cosa filtra

Il Milan accelera per Silvano Vos. C’è l’accordo con il centrocampista classe 2005, il gesto degli agenti può favorire l’arrivo in rossonero

Il Milan accelera per Silvano Vos. Il centrocampista classe 2005, gestito dal super agente Pini Zahavi, si avvicina sempre di più al club rossonero: come riportato da Daniele Longo tra le parti, infatti, c’è un principio d’accordo: per il giovane è pronto un lungo contratto (secondo le ultime indiscrezioni raccolte della nostra redazione, si tratta di un quadriennale con opzione o direttamente di un quinquennale come da prassi degli ultimi colpi di mercato).

Va trovato l’accordo con l’Ajax. Come riportato da Daniele Longo in tal senso una mano ai rossoneri possono darla proprio gli agenti: nelle prossime ore ribadiranno all’Ajax che il ragazzo vuole andare al Milan