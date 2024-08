Vos Milan: SVOLTA nella trattativa! C’è l’ACCORDO con il giocatore, la CIFRA a cui si lavora con l’Ajax

Il Milan accelera per Silvano Vos. Il centrocampista classe 2005, gestito dal super agente Pini Zahavi, si avvicina sempre di più al club rossonero: come riportato da Daniele Longo tra le parti, infatti, c’è un principio d’accordo: per il giovane è pronto un lungo contratto (secondo le ultime indiscrezioni raccolte della nostra redazione, si tratta di un quadriennale con opzione o direttamente di un quinquennale come da prassi degli ultimi colpi di mercato).

Ora, il club rossonero dovrà trovare una quadra insieme all’Ajax: i Lancieri, infatti, chiedono una cifra compresa tra i 9 e i 10 milioni per lasciarlo partire, il Milan lavora per abbassare la cifra con le parti sono in contratto per arrivare presto a un accordo definitivo e a un’intesa sul cartellino.