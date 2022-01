Volpi: «Si può andare avanti solo ad una condizione, vi dico quale»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Volpi, medico dell’Inter, ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport riguardo alla situazione attuale sanitaria, le sue parole:

«Un po’ di preoccupazione c’è in tutti gli operatori, soprattutto dopo questa sosta che ha visto i giocatori andare in vacanza con le famiglie, ma anche con i contagi di questa variante Omicron che ha sconvolto tutta l’Europa. In Italia abbiamo una situazione sicuramente favorevole. Penso che si possa andare avanti a giocare purché ci sia senso di responsabilità, seguendo regole e dettami che arrivano dai nostri governanti. E che ognuno pensi che il proprio bene sia anche quello dell’altro, viviamo in una comunità e dobbiamo fare un favore a noi stessi con i buoni comportamenti».