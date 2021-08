Borghi: «Vlasic nome perfetto per la trequarti del Milan»

Stefano Borghi ha commentato così il reparto d’attacco del Milan per la prossima stagione. Ecco le sue idee

Stefano Borghi si è espresso in merito ai movimenti di mercato del Milan, in particolare sul reparto d’attacco. Dalla trequarti al possibile arrivo di una punta centrale giovane. Le sue parole:

«Il Milan deve completarsi ed equilibrarsi in avanti. I rossoneri hanno trattenuto Brahim Diaz: è un ragazzo che può fare vedere tante cose, ha potenzialità da top e una mentalità spavalda. Il Milan dovrà puntare su di lui, ma è l’unico trequartista in rosa. Ha bisogno di un giocatore senior, il profilo perfetto per caratteristiche era Ziyech. Il nome d’attualità però è Vlasic, è creativo ed ha soluzioni. Ma è anche un elemento fisico: è uno che corre e contrasta. Sarebbe il profilo giusto, ma difficilmente raggiungibile economicamente. Ibrahimovic? È importante e tornerà, ma bisognerà vedere la forma fisica. Anche quella di Giroud è un’operazione intelligente, ha tanta voglia di dimostrare. È un centravanti che dà un surplus alla squadra. Ma al Milan servirebbe un attaccante giovane, come Kaio Jorge»