Vlahovic, testa al campo: «Dobbiamo arrivare in campionato preparati»

Dusan Vlahovic ha parlato ai canali della Fiorentina dopo la vittoria in amichevole contro la Polisportiva Foligno.

«È sempre un grande piacere giocare le partite, vorrei fare i complimenti ai nostri avversari: gli faccio un grande in bocca al lupo per la loro stagione. Penso che oggi l’importante non sia stato il risultato, bensì che nessuno abbia finito la partita infortunato, dobbiamo continuare a lavorare dedizione tutti i giorni. Dobbiamo entrare in campionato più preparati possibile».