Vlahovic Milan, la Fiorentina sta cercando un attaccante sul mercato

La priorità in casa Fiorentina per l’attacco resta Dusan Vlahovic, scrive il Corriere dello Sport, ma la volontà è quella di affiancare all’attaccante serbo un altro più esperto, che possa essere il vice Vlahovic.

In rosa c’è già Kokorin, a cui Gattuso dovrà dare l’ok definitivo in ritiro a Moena. La società viola tuttavia si sta guardando intorno anche in entrata: Simy, Pavoletti e Milik sono i giocatori che la Fiorentina sta tenendo d’occhio.