Vlahovic ATTACCA: «La gente PARLA e si aspetta che io RISOLVA tutte le partite, ma…». Le dichiarazioni dopo Genoa Juve

Vlahovic dopo Genoa Juve ha risposto alle polemiche sul suo conto nel corso dell’intervista a Dazn. Queste le parole del capocannoniere della Serie A al pari del rossonero Pulisic, Thuram e Retegui.

ESULTANZA – «La gente parla, ho imparato. Quando fai gol sei il migliore, quando non lo fai sei il peggiore. Sta a me rispondere sul campo, questo è sicuro».

QUANDO ARRIVANO I PALLONI FA GOL – «Ci sono partite con meno occasioni. La gente si aspetta sempre che io risolva le partite, è normale. Non scappo da questo. Io so che sto dando tutto me stesso, quando vado in campo non ho rimpianti. Per una punta è più difficile quando non fa gol, ma l’importante è che abbiamo vinto».

